Онофрийчук – чемпионка Европы в многоборье, это впервые для Украины в этом столетии

В эстонском Таллине проходит чемпионат Европы по художественной гимнастике, в котором чемпионкой стала 17-летняя украинка Таисия Онофрийчук.

Юная спортсменка стала лучшей в личном многоборье.

Онофрийчук стала третьей в соревнованиях с обручем, второй в работе с мячом и булавами, а также получила лучшие оценки с лентой, что в сумме помогло ей более чем на один балл опередить Стиляну Николову из Болгарии.

ТОП-3 личного многоборья

Таїсія Онофрійчук (Україна) — 117.800 бала Стіляна Ніколова (Болгарія) — 116.700 Дар'я Варфоломеєв (Німеччина) — 115.150

Еще одна украинка - Полина Карика - стала в этом финале десятой (109.950).

Уже завтра, 8 июня, состоятся четыре финала в индивидуальных соревнованиях. Онофрийчук примет участие в каждом из них. Кроме нее, в индивидуальном финале упражнений с булавами будет представлена Полина Карика.

Также стоит отметить, что Украина завоевала две золотые медали в юношеской группе (групповое многоборье и булавы).

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