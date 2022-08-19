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Мультиспортивный Евро-2022: результаты украинцев за 19 августа

ISPORT рассказывает о результатах украинских спортсменов на мультиспортивном чемпионате Европы за 19 августа.
Сегодня, 11:22
Марина Бех-Романчук / Getty Images
Марина Бех-Романчук / Getty Images
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В немецком городе Мюнхен проходит специальный турнир - чемпионат Европы сразу по нескольким видам спорта. Участие в нем принимает большое количество украинских спортсменов.

ISPORT рассказывает о результатах украинцев за 19 августа.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-четверка, 500 метров, квалификация

Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин со второго места квалифицировались в финал.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-четверка, 500 метров, квалификация

Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская, Диана Танько, Наталья Докиенко финишировали последними в своем заплыве, но по времени вышли в финал.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, полуфинал

Диана Рыбак не смогла выйти в финал, став шестой в своем заплыве.

Гребля на байдарках и каноэ: каноэ-одиночка, 1000 метров, полуфинал

Павел Алтухов финишировал вторым в заплыве и вышел в финал.

Гребля на байдарках и каноэ: байдарка-одиночка, 1000 метров, полуфинал

Александр Сиромятников не сумел пробиться в заплыв за медали - выступит в финале B.

На ISPORT доступно расписание украинских спортсменов на день.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: результаты чемпионат Европы результаты украинцев
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