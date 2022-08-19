Мультиспортивный Евро-2022: расписание соревнований украинских спортсменов на 19 августа

Сегодня, 08:55

Сегодня, 08:55

Узнай вместе с ISPORT, где сегодня будут выступать украинцы на чемпионате в Мюнхене.

В четверг, 11 августа, в Мюнхене (Германия) стартовал Мультинациональный чемпионат Европы-2022. Участие принимает и сборная Украины.

Соревнования пройдут в категориях: легкая атлетика, велоспорт, скалолазание, пляжный волейбол, гимнастика, настольный теннис, гребля на байдарках и каноэ, академическая гребля и триатлон.

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В пятницу, 19 августа, состоятся следующие соревнования, участие в которых примут украинские спортсмены.

Расписание выступлений украинцев на Мультиспортивном Евро-2022

10:05. Гребля на байдарках и каноэ: Олег Кухарик, Игорь Трунов, Дмитрий Даниленко, Иван Семикин (байдарка-четверка, 500 метров, квалификация)

10:15. Гребля на байдарках и каноэ: Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская, Диана Танько, Наталья Докиенко (байдарка-четверка, 500 метров, квалификация)

10:37. Гребля на байдарках и каноэ: Диана Рыбак (байдарка-одиночка, 1000 метров, полуфинал)

10:44. Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 1000 метров, полуфинал)

10:58. Гребля на байдарках и каноэ: Александр Сиромятников (байдарка-одиночка, 1000 метров, полуфинал)

11:00. Легкая атлетика: Эрик Кострица, Станислав Коваленко, Василий Макух, Кирилл Приходько, Сергей Смелик, Александр Сосновенко, Андрей Васильев (эстафета 4х100 м, квалификация)

11:00. Легкая атлетика: Артур Фельфнер (метание копья, квалификация)

11:05. Легкая атлетика: Ярослава Магучих, Ирина Геращенко, Юлия Левченко (прыжки в высоту, квалификация)

11:20. Гребля на байдарках и каноэ: Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 200 метров, квалификация)

11:30. Гребля на байдарках и каноэ: Олег Боровик (каноэ-одиночка, 200 метров, квалификация)

11:35. Гребля на байдарках и каноэ: Инна Клинова (байдарка-одиночка, 200 метров, квалификация)

11:50. Гребля на байдарках и каноэ: Валерий Гарап (байдарка-одиночка, 200 метров, квалификация)

11:50. Легкая атлетика: Наталья Кроль (бег на 800 метров полуфинал)

12:21. Легкая атлетика: Никита Барабанов, Даниил Даниленко, Александр Погорелко, Алексей Поздняков, Дмитрий Романюк (эстафета 4х400 м, квалификация)

12:30. Гребля на байдарках и каноэ: Павел Алтухов (каноэ-одиночка, 500 метров, полуфинал)

12:35. Гребля на байдарках и каноэ: Анастасия Горлова, Людмила Куклиновская (байдарка-двойка, 500 метров, полуфинал)

12:40. Настольный теннис: Ярослав Жмуденко (одиночники, 1/16 финала)

13:25. Гребля на байдарках и каноэ: Валерий Гарап, Виталий Браташ (байдарка-двойка, 200 метров, квалификация)

15:15-16:05. Настольный теннис: Маргарита Песоцкая (одиночницы, 1/8 финала)

15:31. Гребля на байдарках и каноэ: Диана Танько, Наталья Докиенко (байдарка-двойка, 1000 метров, финал)

15:47. Гребля на байдарках и каноэ: Дмитрий Янчук, Тарас Мищук (каноэ-двойка, 1000 метров, финал)

16:02. Гребля на байдарках и каноэ: Людмила Лузан (каноэ-одиночка, 500 метров, финал)

16:55-17:45. Настольный теннис: одиночники, 1/8 финала

17:06. Парагребля на байдарках и каноэ: Наталья Лагутенко (каноэ-одиночка, 200 метров, финал)

17:11. Парагребля на байдарках и каноэ: Владислав Епифанов (каноэ-одиночка, класс VL3, 200 метров, финал)

17:21. Парагреб на байдарках и каноэ: Андрей Кривчун (каноэ-одиночка, класс VL2, 200 метров, финал)

18:00. Велоспорт: Александр Коняев, Дмитрий Титаренко (кроскантри, мужчины, финал)

18:30. Гребля на байдарках и каноэ: Елена Скворцова (байдарка-одиночка, 500 метров, полуфинал)

18:40. Гребля на байдарках и каноэ: Олег Кухарик, Игорь Трунов (байдарка-двойка, 500 метров, полуфинал)

18:50. Гребля на байдарках и каноэ: Виталий Вергелес, Андрей Рыбачок (каноэ-двойка, 500 метров, полуфинал)

19:20–20:10. Настольный теннис: одиночницы, четвертьфинал

21:55. Легкая атлетика: Марина Бех-Романчук (тройной скачок, финал)

22:45. Легкая атлетика: Анна Рыжикова, Виктория Ткачук (бег на 400 м/б, финал)

На ISPORT доступны результаты украинцев за прошедший день.