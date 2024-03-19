Россиян не допустили к участию в параде на открытии Олимпиады в Париже

Хоть где-то МОК не пошел на уступки оккупантам.

Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) решил не допустить российских и белорусских спортсменов до участия в параде делегаций на церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже.

"Индивидуальные нейтральные атлеты не будут участвовать в параде делегаций, так как являются индивидуальными спортсменами. Но им дадут возможность получить опыт от этого события".

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"Этот же принцип использовался для независимых участников из бывшей Югославии во время Олимпийских игр-1992 в Барселоне", — сообщили в МОК.

Напомним, церемония открытия Олимпийских игр состоится 26 июля.

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