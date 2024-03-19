iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024

Спортсмены "никогда не предадут" страну-агрессора.
Сегодня, 15:50
olympic.org
olympic.org

Российские боксеры отказались участвовать в квалификационном отборе к Олимпиаде-2024. Об этом сообщила генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Политик заявила, что "боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе, поскольку не смогут изменить своей родине".

Читай также: "Они переходят от "фашиста" к "разрушителю Олимпиады": Бах - о критике со стороны российских властей

Напомним, что россияне и белорусы выступают под своими национальными флагами только на турнирах Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой российским функционером Умаром Кремлевым.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Стало известно, как умер парень Соболенко Стало известно, как умер парень Соболенко
Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру
Бывший нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля Бывший нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля
Легенда Ромы прокомментировал будущее нынешней звезды клуба Легенда Ромы прокомментировал будущее нынешней звезды клуба
Помочь журналистам

Видео

Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ
Динамо - Заря 2:0 видео голов и лучших моментов матча УПЛ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: Йоханнес Бе выиграл последнюю гонку сезона, одержав победу в масс-старте в Канаде
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк установила личный рекорд
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа и мир16:39
Стало известно, как умер парень Соболенко
Европа16:34
Легенда дортмундской Боруссии принял решение завершить карьеру
Европа16:20
Бывший нападающий Барселоны умер от сердечного приступа, который произошел за рулем автомобиля
Европа15:59
Легенда Ромы прокомментировал будущее нынешней звезды клуба
Олимпийские игры15:50
Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024
Европа15:30
Атлетико не хочет отпускать своего лидера на Олимпийские игры
Бокс15:25
Секс-символ бокса вызвала фанатку Челси на бой в андеркарде шоу Майка Тайсона
Олимпийские игры14:55
300 000 презервативов на всех: организаторы Олимпиады-2024 сняли старый запрет
Евро-202414:50
Ребров: В Боснии все играют за границей
Украина14:30
Календарь матчей сборной Украины: Определился третий спаринг-партнер в июне
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK