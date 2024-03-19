Российские боксеры отказались участвовать в отборе к Олимпиаде-2024

Спортсмены "никогда не предадут" страну-агрессора.

Российские боксеры отказались участвовать в квалификационном отборе к Олимпиаде-2024. Об этом сообщила генсек Федерации бокса России Татьяна Кириенко.

Политик заявила, что "боксеры никогда не поедут на соревнования в нейтральном статусе, поскольку не смогут изменить своей родине".

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Напомним, что россияне и белорусы выступают под своими национальными флагами только на турнирах Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой российским функционером Умаром Кремлевым.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа.

Ранее стало известно, сколько россиян выступят на Олимпиаде-2024.

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