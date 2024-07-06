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Все российские борцы-"нейтралы" отказались от участия в Олимпиаде-2024

Допущенные без национальной идентификации к Играм представители страны-террориста не поедут на соревнования.
Сегодня, 17:44
"Нейтралы" из россии не выступят на Олимпиаде в борьбе / Getty Images

Сборная россии по борьбе в полном составе отказалась от участия в Олимпийских играх-2024 в Париже. 

Представители страны-террориста завоевали 16 олимпийских лицензий, но в итоге допуск к Играм в нейтральном статусе получили десять спортсменов. Одна из них отклонила приглашение, а девять были готовы ехать на соревнования. Это должны были быть четыре представителя в вольной борьбе, три - в женской и два - в греко-римской.

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Тем не менее в последний день на сайте федерации спортивной борьбы россии появилось заявление с противоположной позицией. В организации пожаловались, что шесть из допущенных спортсменов "далеко не лидеры сборной" и что это "намерение подорвать принцип единства команды", и отказались от участия.

Как сообщает Суспільне Спорт, таким образом, произойдет перераспределение олимпийских лицензий согласно турнирам, где россияне получали пропуски. Скорее всего, Украина в рамках перераспределения получит еще три лицензии на Олимпиаду в борьбе - две в вольной и одну в женской.

Отметим, что ранее от выступления на Олимпиаде-2024 отказались российские дзюдоисты.

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