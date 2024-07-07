"Я чувствую себя фантастически": Магучих прокомментировала установление мирового рекорда

Украинская легкоатлетка, новоиспеченная обладательница мирового рекорда по прыжкам в высоту Ярослава Магучих поделилась своими эмоциями после установления мирового рекорда.

По словам Магучих, ее тренер рекомендовала ей не прыгать после повторения персонального рекорда (до сегодняшнего дня он был 2.07 метра - прим.)

"Я чувствую себя фантастически, потому что это был невероятный прыжок, и мне удалось это сделать с первой попытки. Это было действительно невероятно, тем более, что я прыгнула на 2,07 лишь со второй попытки, и это уже был мой личный рекорд.

Моя тренерка сказала мне, что, возможно, мне стоит остановиться, поскольку приближаются Олимпийские игры - конечно, это важнее, - но я чувствовала, что могу это сделать, и, честно говоря, я хотела попробовать установить мировой рекорд - и я сделала это с первой попытки".

Также Ярослава отметила, что ждет с нетерпением Олимпиаду с уверенностью, что там будет замечательная атмосфера.

"Конечно, мы много работали с моими тренерами, очень много работали, а также над восстановлением после небольшой травмы перед Чемпионатом Европы. Теперь, когда я здорова, я готова бороться, и я побила личный мировой рекорд здесь, в Париже, где люди меня очень поддерживали.

Я с нетерпением жду Олимпийских игр. Я уверена, что это будет замечательное соревнование и еще лучшая атмосфера, но я знаю, что это будет трудно, и будет очень конкурентно. Для такого большого события, как Олимпийские игры, действительно нужно быть морально сильной, и, как говорит мой тренер, это праздник, и вам обязательно нужно наслаждаться этим", - сказала Магучих.

Отметим, что украинская спортсменка побила рекорд Стефки Костадиновой, который держался с 1987 года. Болгарка прыгнула в Риме 30 июня 1987 года на 2.09 м, а Ярослава сегодня на 2.10 м.

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