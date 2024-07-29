Дмітрій, Владімір та інші: українські олімпійці не відходять від зросійщення власних імен

ISPORT засмучений, що дехто з наших спортсменів вимовляє своє ім'я чи прізвище на російський манер.

Після початку повномасштабного вторгнення мовне питання стало як ніколи актуальним, багато українців, які все життя розмовляли російською, прийняли рішення перейти на українську.

Так само багато десятиліть під впливом москви "зросійщувалися" українські прізвища та імена. Навіть в нинішній українській збірній на Олімпіаді є декілька спортсменів на ім'я Кіріл/Кірілл, а не Кирило.

Але є й ті, хто чомусь цурається свого справжнього, українського імені і воліє користуватися його російською версією.

На офіційному сайті Олімпійських ігор в Парижі є цікава функція, спортсменів перед стартом Ігор попросили вимовити своє ім'я, а потім цей аудіозапис прикріпили до профіля спортсмена.

Максимально сильно здивував запис нашого боксера Дмитра Ловчинського, який в дуже веселій манері чомусь назвав себе Дмітрієм Лавчінскім :(

Є серед наших олімпійців два Іллі – гімнаст Ковтун та футболіст Крупський, але обидва називають себе на російський манер "Ілья".

Серед футболістів у нас є три Максими, але лише Хлань назвав себе саме Максимом, а не Максімом.

А Брагару в прізвищі замість букви Г вимовляє Ґ.

Не закінчуємо на футболі. Новачок Динамо Київ і автор історичного першого голу нашої збірної на футбольному турнірі Валентин Рубчинський теж "відзначився", назвавши себе Валєнтіном Рубчінскім.

Так само й одесит Володимир Салюк воліє називати себе Владіміром.

Декілька тенісисток також потрапляють в наш список. Так, наприклад, Ангеліна Калініна замість буквосполучення "ге" в своєму імені використовує "ґє".

Сестри Кіченок свої імена говорили "на англійський манер", але в Людмили в імені чітко чути букву "і", тоді як її там ніби як немає. Хоча, можливо, це випадковість?

Така саме тема і в настільному тенісі у Маргарити Песоцької, яка вимовила своє ім'я як Маргаріта.

Закінчимо цю історію ми ветераном української команди спортивних гімнастів Ігорем Радівіловим, якому більше до вподоби називати себе Ігарь Радівілав.

Не подумайте, ми не засуджуємо людей, які продовжують спілкуватися в повсякденному житті російською, це особисте питання кожного, але коли спортсмени їдуть представляти нашу країну на весь світ, хотілося б трішки більш української позиції.

На ISPORT доступний календар на інші види спорту, в яких Українські спортсмени прийматимуть участь на ОІ-2024.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!