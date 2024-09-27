18-летняя велосипедистка умерла в результате травмы головы полученной на Чемпионате мира

Швейцарская велосипедистка Муриэль Фуррер умерла в возрасте 18 лет. Об этом сообщил межнародинй союз велосипедистов.

Как сообщила пресс-служба организации, врачи не смогли спасти жизнь Фурреру после травмы головы, которая была получена на юниорском Чемпионате мира.

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Вчера, 26 сентября, девушку доставили в госпиталь самолетом после групповой гонки, но борьба за ее жизнь была проигранной и, сегодня, 27 сентября врачи констатировали ее смерть.

Фуррер дважды была серебряным призером чемпионата Швейцарии. Это происходило в 2023 и 2024 годах.

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