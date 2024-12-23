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Анжелика Терлюга впервые стала мамой

Украинка уже дала имя своей дочери.
Сегодня, 15:20
Владимир Зарецкий и Анжелика Терлюга / instagram.com/anzhelika_terliuga
Владимир Зарецкий и Анжелика Терлюга / instagram.com/anzhelika_terliuga

Серебряный призер Олимпийских игр-2020 в карате Анжелика Терлюга сообщила о рождении дочери.

Девушка опубликовала пост в Instagram, в котором сообщила, что она назвала дочь - Николь.

"Самое большое счастье — это держать в руках целый мир. 21.12.2024. Зарецкая Николь Владимировна", - написала Терлюга.

Отметим, что мужем Анжелики является украинский тренер по карате Владимир Зарецкий.

Напомним, дочь Суркиса впервые показала сына - отец футболист Динамо.

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