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Фергюсон: Конор – моя сучка, он Макнаггетс 24/7

Американец хочет боя с хайповым ирландцем.
Сегодня, 09:27
Тони Фергюсон / Getty Images
Тони Фергюсон / Getty Images
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Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался в адрес бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора. 

"Конор – моя сучка. Он потерял весь свой соус. Все хотят быть величайшими, а я лучший всех времен. Продолжай бегать.

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Ты потерял соус. Он Макнаггетс 24/7, 365 дней в году. И так будет, пока мы не побьемся. И то же самое с Хабибером", – сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Напомним, в это воскресенье Тони встретится с бойцом из Китая в рамкам боя в полусреднем весе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Тони Фергюсон
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