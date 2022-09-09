Фергюсон: Конор – моя сучка, он Макнаггетс 24/7

Экс-временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон высказался в адрес бывшего двойного чемпиона Конора Макгрегора.

"Конор – моя сучка. Он потерял весь свой соус. Все хотят быть величайшими, а я лучший всех времен. Продолжай бегать.

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Ты потерял соус. Он Макнаггетс 24/7, 365 дней в году. И так будет, пока мы не побьемся. И то же самое с Хабибером", – сказал Фергюсон в интервью ESPN.

Напомним, в это воскресенье Тони встретится с бойцом из Китая в рамкам боя в полусреднем весе.