Хукер: Думаю, Фергюсон может провести еще много интересных боев

Боец UFC в легком весе Дэн Хукер высказался о бое Тони Фергюсона и Нейта Диаза на UFC 279.

"Это был странны и хаотичный бой. Я бы хотел, чтобы Тони вернулся в легкий дивизион. Думаю, он может провести еще много интересных поединков.

Очевидно, что он хочет продолжать драться. В конце концов, все сводится к самому бойцу. Он сам должен решить, пора ли ему уходить.

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Так или иначе, Фергюсон по-прежнему зарабатывает кучу денег", – заявил Хукер в интервью MMA News.

Напомним, в прошлые выходные Фергюсон потерпел пятое поражение кряду, уступив болевым приемом в четвертом раунде Диазу.