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UFC подписала исторический контракт с самым молодым бойцом в истории

Мексиканец получил шанс проявить себя в лучшей организации.
Сегодня, 10:45
Рауль Росас-младший / mmajunkie.com
Рауль Росас-младший / mmajunkie.com
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Боец наилегчайшего веса из Мексики Рауль Росас-младший подписал контракт с UFC.

17-летний Росас стал самым молодым бойцом в истории промоушена. Рауль дебютировал в ММА в ноябре прошлого года, провел шесть поединков и во всех одержал победу. Пять боев он завершил досрочно.

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В последний раз Росас сражался 20 сентября в главном событии турнира Contender Series 55, победив единогласным решением судей Мандо Гутьерреса.

"Что за война, какой это был техничный бой. Оба парня старались изо всех сил. И то, как проявил себя 17-летний юноша, впечатлило меня. После того, что я увидел, пришел к выводу, что этот парень готов драться в UFC. Я очень, очень впечатлен этим юношей. Он особенный", - сказал глава организации Дана Уайт в интервью MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что американский блогер заявил о намерении подраться с Нейтом Диазом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC MMA Дана Уайт
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