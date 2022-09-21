UFC подписала исторический контракт с самым молодым бойцом в истории

Боец наилегчайшего веса из Мексики Рауль Росас-младший подписал контракт с UFC.

17-летний Росас стал самым молодым бойцом в истории промоушена. Рауль дебютировал в ММА в ноябре прошлого года, провел шесть поединков и во всех одержал победу. Пять боев он завершил досрочно.

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В последний раз Росас сражался 20 сентября в главном событии турнира Contender Series 55, победив единогласным решением судей Мандо Гутьерреса.

"Что за война, какой это был техничный бой. Оба парня старались изо всех сил. И то, как проявил себя 17-летний юноша, впечатлило меня. После того, что я увидел, пришел к выводу, что этот парень готов драться в UFC. Я очень, очень впечатлен этим юношей. Он особенный", - сказал глава организации Дана Уайт в интервью MMA Junkie.

Ранее сообщалось, что американский блогер заявил о намерении подраться с Нейтом Диазом.