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Нганну сделал заявление касаемо своего будущего в UFC

Камерунец готов продлить соглашение с промоушеном.
Сегодня, 16:30
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images
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Чемпион UFC в тяжелом весе Фрэнсис Нганну заявил, что промоушен пока не предложил ему новый контракт.

"Мой контрактный статус остается прежним, я не получал от UFC никаких предложений. Думаю, они не торопятся. Я тоже не тороплюсь.

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Я не собираюсь никуда уходить, так что торопиться некуда. Конечно, я все еще заинтересован в поединке с Тайсоном Фьюри.

Чем бы это ни закончилось, возможность участия в боксерских матчах должна быть прописана в моем контракте", – сказал Нганну в интервью MMA on SiriusXM.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC фрэнсис нганну
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