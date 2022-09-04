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Стало известно, когда Нганну может вернуться в октагон

Камерунец станет доступным для боя под конец 2022 года.
Сегодня, 13:58
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images
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Эрик Никсик, тренер чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну, назвал сроки возвращения своего подопечного в октагон.

"Бой, который имеет наибольший смысл, это поединок с Джоном Джонсом. Это бой, который мы все хотим. Мы смотрим на это так – Джон Джонс был вне игры два с половиной года.

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Если мы не сможем сделать это в декабре, в зависимости от графика UFC, можно было бы провести бой в январе или феврале, примерно в эти сроки», – сказал Никсис в интервью MMA Fighting.

Напомним, что камерунец не дрался с января 2022 года из-за травмы колена.

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