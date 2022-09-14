Американский блогер заявил о намерении подраться с Нейтом Диазом

Видеоблогер Джейк Пол ответил на вопрос о возможном поединке с Нейтом Диазом

"Я бы однозначно надрал задницу этому парню, сто процентов, я выбью из него Стоктон, но сейчас я полностью сконцентрирован на 29 октября.

Сейчас мне предстоит бой с очень опасным бойцом Андерсоном Сильвой, и мне не хочется пока думать о Диазе", – сказал Пол в интервью MMA News.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз объявил об уходе из UFC.