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Американский блогер заявил о намерении подраться с Нейтом Диазом

Пол готов побить легенду ММА.
Вчера, 22:25
Нейт Диаз / Getty Images
Нейт Диаз / Getty Images
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Видеоблогер Джейк Пол ответил на вопрос о возможном поединке с Нейтом Диазом

"Я бы однозначно надрал задницу этому парню, сто процентов, я выбью из него Стоктон, но сейчас я полностью сконцентрирован на 29 октября.

Сейчас мне предстоит бой с очень опасным бойцом Андерсоном Сильвой, и мне не хочется пока думать о Диазе", – сказал Пол в интервью MMA News.

Ранее сообщалось, что Нейт Диаз объявил об уходе из UFC.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Нейт Диаз Джейк Пол
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