Адесанья назвал причину поражения в бою с Перейрой

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья прокомментировал поражение от Алекса Перейры на UFC 281.

"Я знал на что способен, я вел этот бой. Но Алекс отбил мне нерв на ноге, поэтому мой футворк был скомпрометирован.

Даже когда я оступился и кувырнулся назад, мне пришлось это сделать. Я подумал: "Вот дерьмо, я только что запнулся, и это мне несвойственно".

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Отдаю должное Алексу – он хорошо инвестировал в калф-кики. Это стоило мне победы", – сказал Адесанья в интервью UFC.

Напомним, в главном событии турнира в Нью-Йорке Адесанья проиграл Перейре техническим нокаутом в пятом раунде.