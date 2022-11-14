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Боец UFC и Bellator ушел из жизни в возрасте 38 лет

Американец долгое время боролся с болезнью, которая, к сожалению, все-таки взяла верх.
Сегодня, 19:20
Энтони Джонсон / Getty Images
Энтони Джонсон / Getty Images

Энтони "Рамбл" Джонсон, бывший претендент на титул в UFC и Bellator, скончался в воскресенье, 13 ноября в возрасте 38 лет, передает The Athletic.

Bellator подтвердил смерть в заявлении, в котором говорится, что организация "опустошена его безвременной кончиной" и выражает соболезнования его семье и друзьям.

В 2021 году Джонсон сообщил, что страдает от неназванной болезни. 

"Очень хотел бы я подробно рассказать о том, насколько я болен на самом деле. Просто знайте, что мне нужно как можно больше молитв, и я увижу вас в 2022 году, если Бог даст… Никогда ничего не боялся в своей жизни, но я оставался сильным благодаря поддержке друзей и семьи".

Последний бой Джонсона состоялся в мае 2021 года. Он выиграл бой в полутяжелом весе против Хосе Аугусто Азеведу Барроса жестким нокаутом во втором раунде.

Сражаясь в UFC с 2007 по 2017 год, Джонсон заработал репутацию нокаутера и бойца, который добился успеха в четырех разных весовых категориях, побеждая в полусреднем, среднем, полутяжелом и тяжелом весе. На его счету 23 победы, 17 из которых нокаутом.

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Его самый впечатляющий отрезок времени пришелся на период с 2012 по 2017 год. После ухода из UFC в Titan FC (и возвращения в 2014 году) "Рамбл" обосновался в полутяжелом весе и выиграл 12 из своих следующих 14 боев. Единственные поражения за этот период пришлись на Даниэля Кормье в боях за титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Джонсон покинул UFC после второго поражения Кормье, одержав победы над чемпионами Гловером Тейшейрой, Райаном Бейдером, Антонио Ногейрой и Андреем Орловским, а также победами над претендентами на титул Филом Дэвисом, Александром Густафссоном и Дэном Харди.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC bellator Энтони Джонсон

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