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Макгрегор заявил, что хочет получить бой в среднем весе

Ирландец готов пойти на повышение.
Сегодня, 18:29
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Экс-двойной чемпион UFC Конор Макгрегор заявил, что планирует провести бой в среднем дивизионе.

"Я на 100% уверен, что подерусь в среднем весе. И я был бы большим для этого дивизиона. Я уже спарринговал со средневесами и полутяжеловесами.

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Знаю, что получаю бабки, но в то же время хочу получить похвалу. Я нахожусь на этом троне не случайно. Я тяжело работал ради всего этого", – написал Макгрегор в своем твиттере.

Напомним, ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

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