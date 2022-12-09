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Стало известно, с кем подерется Макгрегор в следующем бою

Ирландец выйдет в октагон против топового бойца.
Сегодня, 18:51
Конор Макгрегор / Getty Images
Конор Макгрегор / Getty Images

Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с журналистами рассказал, кто станет следующим соперником Конора Макгрегора.

"Уайт сказал Бретту Окамото, что Конор в ближайшее время не собирается на пенсию и видит свет в конце тоннеля.

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Следующий бой Макгрегора, вероятно, будет против Майкла Чендлера", – написал журналист ESPN Чарли Мойнихан.

Напомним, ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.

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