Стало известно, с кем подерется Макгрегор в следующем бою
Ирландец выйдет в октагон против топового бойца.
Президент UFC Дэйна Уайт в разговоре с журналистами рассказал, кто станет следующим соперником Конора Макгрегора.
"Уайт сказал Бретту Окамото, что Конор в ближайшее время не собирается на пенсию и видит свет в конце тоннеля.
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Следующий бой Макгрегора, вероятно, будет против Майкла Чендлера", – написал журналист ESPN Чарли Мойнихан.
Напомним, ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.