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Легенда UFC бросил вызов Макгрегору

Дос Аньос хочет получить хайповый бой.
Сегодня, 17:20
Дос Аньос - Макгрегор / Getty Images
Дос Аньос - Макгрегор / Getty Images

Экс-чемпион UFC в легком весе Рафаэль Дос Аньос намерен провести бой с Конором Макгрегором.

"Думаю, что Конор будет выступать в 170 фунтах. Сомневаюсь, что он впишется в лимит легкого дивизиона. В нашем поединке есть смысл.

Я хочу драться с ребятами, которым есть что предложить. Будучи бывшим чемпионом мира и бойцом, который работает в компании уже много лет, я думаю, что заслужил большой бой.

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Я хочу драться с соперниками, у которых большое количество побед и которые являются легендами нашего спорта. Я это ищу и заслужил подобные поединки", – заявил бразилец в интервью MiddleEasy.

Напомним, в ночь на 4 декабря на UFC on ESPN 42 Дос Аньос подерется с Брайаном Барбереной.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC конор макгрегор Рафаэль Дос Аньос

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