Джейк Пол: Я бы нокаутировал Макгрегора с привязанной к спине рукой

Видеоблогер Джейк Пол обратился к экс-чемпиону UFС в двух весовых категориях Конору Макгрегору после его заявления о том, что он будет драться лишь за титулы.

"Ты дерешься за титулы? Последний раз ты дрался за пояс четыре года назад. Ты проиграл три из четырех последних боев.

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В ринге я бы нокаутировал тебя с привязанной к спине рукой. Честно говоря, в клетке мне бы понадобились обе руки. Но результат был бы тем же", – написал Пол в своем твиттере.

Напомним, ирландец не дрался с июля 2021-го, когда получил перелом ноги в поединке с Дастином Порье.