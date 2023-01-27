Сколько платят за бой в Лиге пощечин
Стали известны гонорары за бой пощечин. Узнай у нас сколько платят за участие и победу в Лиге PSL.
В среду, 18 января, состоялась премьера Power Slap League - Лиги пощечин.
Президент UFC Дана Уайт в конце прошлого года получил разрешение от спортивной комиссии штата Невада на запуск в Лас-Вегасе данного турнира. Впервые в истории подобные соревнования проходят официально на мировом уровне.
Гонорар в Power Slap League
Один из бойцов Power Slap League сообщил, что гонорар за первый бой составляет две тысячи долларов. Победители первой схватки получают дополнительные две тысячи долларов. В дальнейшем гонорар может и будет меняться.
Правила в Power Slap League
- Участие принимают мужчины и женщины, которые распределены на категории, как в ММА;
- Противостояние проходит в три раунда;
- Участники становятся друг напротив друга и поочередно дают сопернику пощечину открытыми ладонями;
- У бьющего есть 30 секунд на удар, а у того, кому наносят удар, есть 30 секунд на восстановление;
- Победа может быть добыта нокаутом, техническим нокаутом или по очкам;
- Очки начисляются по десятибалльной системе: победитель раунда - 10 баллов, а проигравший - 9 или меньше;
- Тот, кто получает пощечину, запрещено дергаться, поднимать плечо или блокировать удар.
Отметим, что шоу будет состоять из восьми эпизодов.
Напомним, на ISPORT доступно видео лучших нокаутов первой недели.