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Сколько платят за бой в Лиге пощечин

Стали известны гонорары за бой пощечин. Узнай у нас сколько платят за участие и победу в Лиге PSL.
Сегодня, 10:18
Гонорар бойцов / powerslap.com
Гонорар бойцов / powerslap.com

В среду, 18 января, состоялась премьера Power Slap League - Лиги пощечин.

Президент UFC Дана Уайт в конце прошлого года получил разрешение от спортивной комиссии штата Невада на запуск в Лас-Вегасе данного турнира. Впервые в истории подобные соревнования проходят официально на мировом уровне.

Гонорар в Power Slap League

Один из бойцов Power Slap League сообщил, что гонорар за первый бой составляет две тысячи долларов. Победители первой схватки получают дополнительные две тысячи долларов. В дальнейшем гонорар может и будет меняться.

Правила в Power Slap League

  • Участие принимают мужчины и женщины, которые распределены на категории, как в ММА;
  • Противостояние проходит в три раунда;
  • Участники становятся друг напротив друга и поочередно дают сопернику пощечину открытыми ладонями;
  • У бьющего есть 30 секунд на удар, а у того, кому наносят удар, есть 30 секунд на восстановление;
  • Победа может быть добыта нокаутом, техническим нокаутом или по очкам;
  • Очки начисляются по десятибалльной системе: победитель раунда - 10 баллов, а проигравший - 9 или меньше;
  • Тот, кто получает пощечину, запрещено дергаться, поднимать плечо или блокировать удар.

Отметим, что шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших нокаутов первой недели.


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