Сколько платят за бой в Лиге пощечин

Стали известны гонорары за бой пощечин. Узнай у нас сколько платят за участие и победу в Лиге PSL.

В среду, 18 января, состоялась премьера Power Slap League - Лиги пощечин.

Президент UFC Дана Уайт в конце прошлого года получил разрешение от спортивной комиссии штата Невада на запуск в Лас-Вегасе данного турнира. Впервые в истории подобные соревнования проходят официально на мировом уровне.

Гонорар в Power Slap League

Один из бойцов Power Slap League сообщил, что гонорар за первый бой составляет две тысячи долларов. Победители первой схватки получают дополнительные две тысячи долларов. В дальнейшем гонорар может и будет меняться.

Правила в Power Slap League

Участие принимают мужчины и женщины, которые распределены на категории, как в ММА;

Противостояние проходит в три раунда;

Участники становятся друг напротив друга и поочередно дают сопернику пощечину открытыми ладонями;

У бьющего есть 30 секунд на удар, а у того, кому наносят удар, есть 30 секунд на восстановление;

Победа может быть добыта нокаутом, техническим нокаутом или по очкам;

Очки начисляются по десятибалльной системе: победитель раунда - 10 баллов, а проигравший - 9 или меньше;

Тот, кто получает пощечину, запрещено дергаться, поднимать плечо или блокировать удар.

Отметим, что шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Напомним, на ISPORT доступно видео лучших нокаутов первой недели.