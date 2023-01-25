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Лига пощечин UFC: Лучшие нокауты первой недели

Стартовал новый проект от президента UFC Даны Уайта - Power Slap League.
Сегодня, 20:55
Президент UFC запустил Лигу пощечин / powerslap.com
Президент UFC запустил Лигу пощечин / powerslap.com

Президент UFC Дана Уайт в конце прошлого года получил разрешение от спортивной комиссии штата Невада разрешение на запуск в Лас-Вегасе нового проекта - Лиги пощечин (Power Slap League).

Подобные соревнования существовали и ранее, но еще никогда не регулировались. В этом своеобразном виде спорта участники становятся друг напротив друга и поочередно дают сопернику пощечину открытыми ладонями.

Глава UFC объяснил, что новый проект будет иметь свои правила. В нем смогут принимать участие мужчины и женщины, распределенные на категории, соответствующие подобным в ММА.

У бьющего есть 30 секунд на удар, а у того, кому наносят удар, есть 30 секунд на восстановление. И так по кругу в противостоянии, состоящем минимум из трех раундов. Победа может быть добыта нокаутом, техническим нокаутом или по очкам. Судьи используют систему обязательных 10 баллов, как в боксе. Победитель раунда получает 10 очков, а побежденный - 9 или меньше. Тому, кто получает пощечину, запрещено дергаться, поднимать плечо или блокировать удар.

Дана Уайт уже назвал этот проект лучшим тестом на прочность.

Премьера Power Slap League состоялась в среду, 18 января. Всего шоу будет состоять из восьми эпизодов.

Вашему вниманию лучшие нокауты первой недели Лиги пощечин UFC:

Впрочем, новый проект президента UFC уже подвергся немалой критике и пребывает под пристальным вниманием.

Врачи и спортсмены осудили проведение подобных соревнований, поскольку соперники часто выходят из них с распухшими и обезображенными лицами в результате ударов без защиты. Также участники получают сильные сотрясения мозга и даже теряют сознание.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт

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