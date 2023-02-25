Президент Bellator хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что ведет переговоры о контракте с экс-чемпионом тяжелого дивизиона UFC Фрэнсисом Нганну.

"У нас отличная компания, которая может предложить Нганну то, что он хочет: бокс и ММА. Думаю, мы отлично подходим друг другу.

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Переговоры продолжаются. Посмотрим, что получится", – сказал Кокер в интервью MMA Junkie.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.