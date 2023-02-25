iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Президент Bellator хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе

Глава организации ведет переговоры с Нганну.
Сегодня, 13:13
Фрэнсис Нганну / Getty Images
Фрэнсис Нганну / Getty Images

Президент Bellator Скотт Кокер заявил, что ведет переговоры о контракте с экс-чемпионом тяжелого дивизиона UFC Фрэнсисом Нганну.

"У нас отличная компания, которая может предложить Нганну то, что он хочет: бокс и ММА. Думаю, мы отлично подходим друг другу.

Читайте также: Уайлдер вызвал Нганну на поединки по правилам бокса и ММА

Переговоры продолжаются. Посмотрим, что получится", – сказал Кокер в интервью MMA Junkie.

Напомним, камерунский тяжеловес выступал в UFC c 2015 года. За это время Нганну провел 14 боев, в которых одержал 12 побед и потерпел всего 2 поражения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC bellator фрэнсис нганну

Статьи по теме

Бои без правил: расписание боев и турниров Бои без правил: расписание боев и турниров
Макгрегор дал прогноз на свой бой против Чендлера Макгрегор дал прогноз на свой бой против Чендлера
Аспинэлл не верит в успех Джонса в тяжелом дивизионе Аспинэлл не верит в успех Джонса в тяжелом дивизионе
Рэшфорд рассказал о том, как сумел преодолеть игровой спад Рэшфорд рассказал о том, как сумел преодолеть игровой спад
Помочь журналистам

Видео

Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину
Владимир Кличко попытался управлять танком Leopard, готовящимся к отправке в Украину

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Ястремская упала на несколько десятков мест, Калинина - лучшая из Украины
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина поднялась на 14-е место, забронировав себе пять команд в еврокубках
просмотров
Биатлон-2022/2023: чемпионат мира в Германии завершился
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа14:33
Рэшфорд рассказал о том, как сумел преодолеть игровой спад
Европа14:12
Энцо: Месси - лучший игрок всех времен, это не обсуждается
Украина13:50
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа13:37
Жиру определился со своим будущим в Милане
ММА13:13
Президент Bellator хочет подписать экс-чемпиона UFC в тяжелом весе
ММА12:55
Бои без правил: расписание боев и турниров
Бокс12:45
Бокс: расписание боев
Европа12:33
Гринвуд и его девушка, обвинившая игрока в изнасиловании, ждут ребенка
Европа12:11
Представители Реала могут пропустить церемонию The Best из-за возможной победы Месси
Киберспорт11:50
Dota 2: Расписание турниров на 2023 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK