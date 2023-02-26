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"Хочу поблагодарить украинскую армию": Амосов сделал заявление после победы над Сторли

Украинский чемпион призвал не забывать о том, что происходит у него на родине.
Сегодня, 11:34
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/
Ярослав Амосов / instagram.com/s_amoskin/

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел успешную защиту своего титула в поединке с американцем Логаном Сторли.

После победы боец выразил благодарность ВСУ и всем, кто помогает украинцам, и призвал не забывать, что война продолжается.

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"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра. Слава Украине!" - заявил Амосов.

Отметим, на ISPORT доступно видео боя Ярослав Амосов - Логан Сторли.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: bellator война с россией Ярослав Амосов

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Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя
Ярослав Амосов - Логан Сторли: видео боя

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