"Хочу поблагодарить украинскую армию": Амосов сделал заявление после победы над Сторли

Украинский чемпион призвал не забывать о том, что происходит у него на родине.

Украинский чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов провел успешную защиту своего титула в поединке с американцем Логаном Сторли.

После победы боец выразил благодарность ВСУ и всем, кто помогает украинцам, и призвал не забывать, что война продолжается.

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"Украинцы, я люблю вас, мой народ. Вчера была годовщина с того момента, как безумный путин начал войну в моей стране. Он хочет убивать украинцев.

Я хочу поблагодарить украинскую армию за защиту моей страны. Хочу поблагодарить всех, кто помогает моей стране.

Пожалуйста, не забывайте о том, что происходит, потому что сегодня этот сумасшедший атакует Украину, но мы не знаем, что он сделает завтра. Слава Украине!" - заявил Амосов.

An emotional message from @YaroslavAmosov after defending his Welterweight World Championship at #Bellator291. pic.twitter.com/dkv4v04Eqj — BellatorMMA (@BellatorMMA) February 26, 2023

Отметим, на ISPORT доступно видео боя Ярослав Амосов - Логан Сторли.