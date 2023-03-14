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Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC

Теперь грузин уступает только чемпиону дивизиона.
Сегодня, 09:50
Мераб Двалишвили / Getty Images
Мераб Двалишвили / Getty Images

Грузинский боец Мераб Двалишвили обошел росиянина петра яна в обновленом рейтинге UFC.

Напомним, что Двалишвили и ян сошлись в поединке 12 марта в Лас-Вегасе, и грузин без особых проблем деклассировал своего соперника.

Благодаря этой победе грузин поднялся сразу на две строчки выше, обойдя не только яна, но и Шона О'Мэлли. 

Теперь Двалишвили занимает первую строчку рейтинга в наилегчайшем весе, уступая только чемпиону Алджамейну Стерлингу.

Ян, в свою очередь, пропустил вперед не только грузинского бойца, а также и эквадорца Марлона Веру, опустившись на четвертое место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мераб Двалишвили

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