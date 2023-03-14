Двалишвили обошел яна в обновленном рейтинге UFC
Теперь грузин уступает только чемпиону дивизиона.
Грузинский боец Мераб Двалишвили обошел росиянина петра яна в обновленом рейтинге UFC.
Напомним, что Двалишвили и ян сошлись в поединке 12 марта в Лас-Вегасе, и грузин без особых проблем деклассировал своего соперника.
Благодаря этой победе грузин поднялся сразу на две строчки выше, обойдя не только яна, но и Шона О'Мэлли.
Теперь Двалишвили занимает первую строчку рейтинга в наилегчайшем весе, уступая только чемпиону Алджамейну Стерлингу.
Ян, в свою очередь, пропустил вперед не только грузинского бойца, а также и эквадорца Марлона Веру, опустившись на четвертое место.