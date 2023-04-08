Джейк Пол назвал дату своего дебюта в ММА

Блогер Джейк Пол рассказал, когда намерен дебютировать в MMA.

"Думаю, что это произойдет в конце 2023 года или в начале следующего.

Я очень взволнован, даже просто смотреть эти бои сегодня вечером было завораживающе. Я немного занимаюсь джиу-джитсу и возвращаюсь к своим борцовским корням.

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Я рос в Огайо, где получил неплохой опыт в единоборствах – первый дивизион. Так что мне просто нужно сосредоточиться на изучении ударов ногами.

Мне нужен примерно год, и тогда я буду готов. Люди думают, что я сумасшедший, но мне нравится делать все по-другому. Всегда говорил, что хочу заниматься ММА", - заявил Пол в интервью MMA Fighting.

Напомним, в январе этого года американский блогер подписал контракт с PFL.