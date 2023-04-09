Легенда UFC может выйти в ринг против Мейвезера

Бывший двойной чемпион UFC Жорж Сен-Пьер заявил, что ведет переговоры с Флойдом Мейвезером-младшим.

"Самый именитый боксер предложил мне поединок. Я сказал ему: "Для меня это вопрос чести, а не денег. Ты не сможешь меня купить".

Они предложили мне выйти на ринг с величайшим боксером современности. Я ответил: "Только, если вы разрешите мне драться ногами или проводить тейкдауны". Меня устроит один из этих вариантов. Я не собираюсь драться с лучшим боксером мира только из-за денег.

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Если они хотят устроить этот поединок, то согласятся на мои условия. Нужен компромисс", – сказал Сен-Пьер в интервью TSN.

Напомним, в этом году канадскому спортсмену исполнится 42 года, а Мейвезер уже отметил свое 46-летие.