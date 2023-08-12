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Джейк Пол призвал главу UFC создать пенсионный фонд для бойцов

Американец хочет улучшение условий для бойцов.
Сегодня, 12:25
Джейк Пол / Getty Images
Джейк Пол / Getty Images

Блогер и боксер Джейк Пол высказался о президенте UFC Дане Уайте.

"Илон Маск – настоящий босс боссов. Тем временем Дана Уайт продает футболки "Musk Zuck". Вот, что ты делаешь. Все на благотворительность. Было бы неплохо использовать часть выручки для создания пенсионного фонда для бойцов.

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Илон, я готов помочь любым способом", – написал американец в соцсетях.

Напомним, Джейк Пол одержал победу над бывшим бойцом UFC соотечественником Нейтом Диазом в десятираундовом поединке в лимите тяжелого веса по правилам бокса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Дана Уайт Джейк Пол

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