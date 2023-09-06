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Украинец брутально нокаутировал соперника и получил контракт от UFC

Сергей Сидей исполнил свою мечту.
Сегодня, 09:34
Сергей Сидей / instagram.com/SideyMMA
Сергей Сидей / instagram.com/SideyMMA

В ночь на 6 сентября состоялось шоу претендентов Даны Уайта.

В рамках вечера свой поединок провел Сергей Сидей, который в ММА представляет Украину, хоть и имеет канадский паспорт.

Соперником нашего спортсмена был Рамон Таверас. Поединок завершился в первом раунде нокаутом от Сидея.

Благодаря победе 27-летний спортсмен заключит контракт с UFC.

Ранее сообщалось, что Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу.

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