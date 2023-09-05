Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу
Ирландец исполнил свою мечту.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу.
Ирландец опубликовал пост в Instagram, в котором показал, что получил свой черный пояс от своего тренера Джона Кавани.
"20 лет упорного труда. Благодарю Джона за эти годы и всех моих товарищей по команде в течение этого невероятного путешествия в джиу-джитсу", - написал Конор.
Отметим, стать обладателем черного пояса было мечтой ирландского бойца с 2013 года.
Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал дату боя против Чендлера.
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