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Макгрегор получил черный пояс по джиу-джитсу

Ирландец исполнил свою мечту.
Сегодня, 14:00
Конор Макгрегор / instagram.com/thenotoriousmma
Конор Макгрегор / instagram.com/thenotoriousmma

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что стал обладателем черного пояса по джиу-джитсу.

Ирландец опубликовал пост в Instagram, в котором показал, что получил свой черный пояс от своего тренера Джона Кавани. 

"20 лет упорного труда. Благодарю Джона за эти годы и всех моих товарищей по команде в течение этого невероятного путешествия в джиу-джитсу", - написал Конор.

Отметим, стать обладателем черного пояса было мечтой ирландского бойца с 2013 года.

Ранее сообщалось, что Макгрегор назвал дату боя против Чендлера.

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