Макгрегор назвал дату боя против Чендлера
Ирландец наконец-то возвращается в октагон.
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал дату боя с Майклом Чендлером.
Ирландец в соцсетях опубликовал скриншот, в котором главным событием UFC 296 назван бой его бой с американским легковесом. Дата турнира - 17 декабря.
August 27, 2023
Напомним, бойцы встретятся в октагоне в рамках финала реалити-шоу TUF.
Ранее сообщалось, что Макгрегор пообещал прикончить Фергюсона.
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