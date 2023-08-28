Макгрегор назвал дату боя против Чендлера

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор анонсировал дату боя с Майклом Чендлером.

Ирландец в соцсетях опубликовал скриншот, в котором главным событием UFC 296 назван бой его бой с американским легковесом. Дата турнира - 17 декабря.

Напомним, бойцы встретятся в октагоне в рамках финала реалити-шоу TUF.

Ранее сообщалось, что Макгрегор пообещал прикончить Фергюсона.

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