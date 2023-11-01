Топовый боец UFC заявил, что не собирается выступать в россии

Боец тяжелого веса UFC Деррик Льюис высказался о потенциальных выступлениях в россии.

"Я не думаю, что когда-либо поеду в Россию. Даже если они мне дадут 10 млн долларов, не думаю, что я буду там", – сказал американец в интервью Metaratings.

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Льюсь провел в смешанных единоборствах 38 боев, в 27 он одержал победу, потерпев 11 поражений.

Напомним, 24 февраля 2022 года, рано утром россия войска на территорию Украины, тем самым объявив войну.

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