Шутка вышла из-под контроля: В Ирландии стали принимать ставки на президентство Макгрегора

В Ирландии стали принимать ставки на то, что бывший двойной чемпион UFC Конор Макгрегор станет президентом страны.

Недавно боец ММА выложил фото в соцсетях с подписью: "Ирландия, твой президент". После чего в соцсетях пошло немало слухов.

Ввиду этого, местные букмекеры стали принимать ставки на Макгрегора. Вероятность того, что Конор будет принимать участие в выборах в парламент Ирландии составляет коэффициент 5.

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Самый же большой куш смогут "срубить" любители ставок, если выберут, что Макгрегор станет президентом Ирландии вместо Майкла Хиггинса. На это событие коэффициент 201.

Отметим, следующие выборы в Ирландии должны состояться в 2025 году.

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