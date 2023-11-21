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МакГрегор спел песню и получил бан в Twitter за нарушение авторских прав

Боец хотел похвастаться вокальными данными, но автору песни, видимо, не очень это понравилось.
Сегодня, 21:35
Конор МакГрегор / Getty Images
Конор МакГрегор / Getty Images

Вечером понедельника, 20 ноября, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор поделился аудиосообщением со своими 10,2 миллионами подписчиков.

В сообщении он прикрепил аудиозапись своего исполнения песни "Locked Up", одной из самых известных в репертуаре Эйкона.

Ирландец быстро удалил свою запись, но недостаточно быстро, чтобы об этом не узнал сам исполнитель песни. В итоге аккаунт МакГрегора в Twitter (ныне X) был временно забанен, о чем боец сообщил у себя в Instagram.

Он опубликовал скриншот сообщения о блокировке аккаунта из-за нарушения авторских прав с подписью: "Эйкон недоволен, хахаха".

Источник: скриншот

Вскоре его аккаунт все же был разблокирован, но МакГрегор записал новый трек: "Эйкон, в чем проблема? Я всего лишь пел песню. Она даже не была настолько длинной. Тебе нужно принять успокоительное или покурить".

Напомним, что Конор МакГрегор считает, что Александр Усик доставит проблем Тайсону Фьюри в их поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: конор макгрегор

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