МакГрегор спел песню и получил бан в Twitter за нарушение авторских прав
Вечером понедельника, 20 ноября, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор МакГрегор поделился аудиосообщением со своими 10,2 миллионами подписчиков.
В сообщении он прикрепил аудиозапись своего исполнения песни "Locked Up", одной из самых известных в репертуаре Эйкона.
Ирландец быстро удалил свою запись, но недостаточно быстро, чтобы об этом не узнал сам исполнитель песни. В итоге аккаунт МакГрегора в Twitter (ныне X) был временно забанен, о чем боец сообщил у себя в Instagram.
Он опубликовал скриншот сообщения о блокировке аккаунта из-за нарушения авторских прав с подписью: "Эйкон недоволен, хахаха".
Вскоре его аккаунт все же был разблокирован, но МакГрегор записал новый трек: "Эйкон, в чем проблема? Я всего лишь пел песню. Она даже не была настолько длинной. Тебе нужно принять успокоительное или покурить".
Напомним, что Конор МакГрегор считает, что Александр Усик доставит проблем Тайсону Фьюри в их поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
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