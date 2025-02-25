Свитолина раскрыла расходы на теннисную карьеру

Элина Свитолина в прошлом году заработала свыше 1,4 млн призовых. Однако львиная доля средств пошла на связанные с профессиональной карьерой расходы, сообщает Forbes.

"Сейчас это более-менее фиксированная сумма. Приблизительно 400-600 тысяч долларов в год трачу на зарплату команде, на логистику, программы восстановления.

Резать тяжело. Есть прайс тренеров команды. Это большая сумма, которую нужно оплатить, это неотделимая часть карьеры", – рассказала 30-летняя теннисистка.

Украинка уверена, что подобные инвестиции обеспечивают выступления на высоком уровне. Без серьезных затрат, по мнению Свитолиной, достичь весомых результатов невозможно.

К слову, украинка Калинина переиграла Жанжан в Мериде.

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