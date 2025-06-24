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Две украинки получили соперниц в квалификации Уимблдона

Дуэт отечественных теннисисток будет пытаться попасть в основную сетку.
Сегодня, 10:53       Автор: Антон Федорцив
Дарья Снигур / Getty Images
Дарья Снигур / Getty Images

Дарья Снигур и Александра Алейникова узнали первых оппоненток на Уимблдонском турнире. Они начнут травяной мэйджор с первого раунда квалификации 24 июня.

Соперницей Снигур стала турчанка Берфу Дженгиз. Она занимает 380-ю строчку в мировом рейтинге. Турнирные пути Дженгиз с украинкой пересекались на уровне ITF, где дважды верх взяла Снигур.

Зато Алейниковой досталась более серьезная оппонентка. Она будет противостоять французской теннисистке Диан Парри, которая в классификации WTA идет на 113-й строчке. Они впервые встретятся в очном поединке.

Напомним, украинка Даяна Ястремская проиграла финал Ноттингема американке Маккартни Кесслер.

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