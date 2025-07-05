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Синнер повторил рекорд Уимблдона

Янник успешно продвигается по турниру.
Сегодня, 20:05       Автор: Василий Медвидь
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

В рамках 1/16 финала Янник Синнер обыграл Педро Мартинеса со счетом 6:1, 6:3, 6:1. Это помогло ему повторить рекорд Уимблдона по наименьшему количеству проигранных геймов на пути к 1/8 финала.

В течение этого розыгрыша турнира Синнер проиграл всего лишь в 17 геймах на данный момент. Итальянец делит свое достижение с Яном Кодешом, который проиграл только 17 геймов на Уимблдоне-1972.

Янник превзошел показатели Роджера Федерера, который в 2004 году проиграл только 19 геймов.

В 1/8 финала теннисист встретится с болгарином Грегором Димитровым.

Напомним, ранее Даяна Ястремская стала последней украинкой, которая вылетела из одиночного разряда.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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