Вербек и Синякова триумфовали в миксте Уимблдона-2025

Нидерландец Сем Вербек и чешская теннисистка Катержина Синякова выиграли финал смешанного разряда Уимблдонского турнира. Они в двух сетах одолели дуэт британца Джо Солсбери и бразильской спортсменки Луизы Стефани.

Матч растянулся на два часа с хвостиком. Обе партии обернулись тай-брейками. Вербек и Синякова дважды сумели дожать соперников с одинаковым счетом (7:3). За весь поединок победители выполнили 2 эйса и допустили две двойные ошибки.

Чешка впервые выиграла Уимблдон в миксте. Ранее она трижды триумфовала в парном разряде (2018, 2022, 2024). В этом году Синякова также остается среди претендентов на титул. Вербек же впервые победил на мэйджорах.

Уимблдон

микст, финал

Сем Вербек/Катержина Синякова (Нидерланды/Чехия) – Джо Солсбери/Луиза Стефани (Великобритания/Бразилия) – 7:6, 7:6

Напомним, полячка Ига Швентек установила уникальное достижение женского тура.

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