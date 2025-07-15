Синнер повторил достижение "большой четверки" благодаря победе на Уимблдоне

Янник стал лишь пятым, кому это удалось.

Итальянец Янник Синнер повторил уникальное достижение «большой четверки» благодаря победе на Уимблдоне. Об этом сообщил twitter-аккаунт OptaAce.

После обновления рейтинга ATP Синнер перешагнул отметку в 12 тысяч зачетных очков, что ранее удавалось только Энди Маррею, Роджеру Феддереру, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Также Янник увеличил свой отрыв от Карлоса Алькараса, которого и победил в финале Уимблдона, до 3430 очков.

Отметим, что теннисист достиг 12 тысяч очков, несмотря на то, что три месяца не играл из-за дисквалификации за допинг.

Напомним, Синнер также стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон.

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