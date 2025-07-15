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Синнер повторил достижение "большой четверки" благодаря победе на Уимблдоне

Янник стал лишь пятым, кому это удалось.
Сегодня, 14:59       Автор: Василий Медвидь
Янник Синнер / Getty Images
Янник Синнер / Getty Images

Итальянец Янник Синнер повторил уникальное достижение «большой четверки» благодаря победе на Уимблдоне. Об этом сообщил twitter-аккаунт OptaAce.

После обновления рейтинга ATP Синнер перешагнул отметку в 12 тысяч зачетных очков, что ранее удавалось только Энди Маррею, Роджеру Феддереру, Новаку Джоковичу и Рафаэлю Надалю.

Также Янник увеличил свой отрыв от Карлоса Алькараса, которого и победил в финале Уимблдона, до 3430 очков.

Отметим, что теннисист достиг 12 тысяч очков, несмотря на то, что три месяца не играл из-за дисквалификации за допинг.

Напомним, Синнер также стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Янник Синнер

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