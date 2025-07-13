Зиннер установил уникальное достижение, выиграв Уимблдон

Ранее итальянцы не триумфировали на английских кортах.

В рамках финала Уимблдона Янник Зиннер обыграл Карлоса Алькараса.

Благодаря триумфу Янник установил уникальное достижение. Зиннер стал первым итальянцем, выигравшим Уимблдон за всю историю.

Также спортсмен стал первым, кто обыграл Алькараса в финале турнира Большого Шлема.

В целом для теннисиста это четвертая победа на турнирах Большого Шлема.

Отметим, что Зиннер и Алькарас уже встречались в этом году в финале Ролан Гаррос, и тогда победил Карлос.

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