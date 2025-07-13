iSport.ua
Русский Українська

Зиннер взял реванш у Алькараса за поражение в финале Ролан Гаррос, выиграв Уимблдон

Итальянец справился с испанцем за 4 сета.
Сегодня, 21:31       Автор: Василий Медвидь
Янник Зиннер и Карлос Алькарас / Getty Images
Янник Зиннер и Карлос Алькарас / Getty Images

В рамках финала Уимблдона состоялось повторение финала Ролан Гаррос между Янником Зиннером и Карлосом Алькарасом.

В отличие от матча в Париже, Алькарас смог стартовать лучше, чем тогда, и выиграл первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, дальше инициативу перехватил Янник. Во втором сете итальянец сравнял счет в матче, выиграв так же - 6:4.

Далее Зиннер вышел вперед в поединке, снова взяв партию со счетом 6:4.

В четвертом сете Алькарас пытался вернуться в игру, однако это закончилось ничем для испанца. Сет снова завершился со счетом 6:4, и снова в пользу Зиннера.

Напомним, что на Ролан Гаррос Карлос переиграл Янника в сумасшедшем пятисетовом противостоянии.

Янник Зиннер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Карлос Алькарас янник зиннер

Статьи по теме

Зиннер установил уникальное достижение, выиграв Уимблдон Зиннер установил уникальное достижение, выиграв Уимблдон
Алькарас в невероятном стиле одолел Синнера в финале Ролан Гаррос Алькарас в невероятном стиле одолел Синнера в финале Ролан Гаррос
Впервые за 12 лет в финалы Ролан Гаррос вышли лучшие теннисисты мира Впервые за 12 лет в финалы Ролан Гаррос вышли лучшие теннисисты мира
Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира

Видео

Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд
Месси принес победу Интер Майами, обновив собственный рекорд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Кто выиграет Золотой мяч 2025: лидер ПСЖ укрепил преимущество над конкурентами
просмотров
Футбол сегодня: финал клубного ЧМ, третий раунд женского Евро
просмотров
Рейтинг ФИФА: Италия покинула топ-10, Украина потеряла одну позицию
просмотров

Последние новости

Другие страны22:56
Палмер установил особое достижение в финале Клубного чемпионата мира
Европа22:38
Юный талант отказался покидать Реал ради игрового времени в аренде
Сборные22:25
Украина во второй раз проиграла на Евробаскете U-20
Киберспорт22:05
NaVi проиграли Falcons и завершили вступление на Esports World Cup 2025
Другие страны21:55
Челси - ПСЖ: Онлайн-трансляция финала Клубного чемпионата мира
Теннис21:48
Зиннер установил уникальное достижение, выиграв Уимблдон
Теннис21:31
Зиннер взял реванш у Алькараса за поражение в финале Ролан Гаррос, выиграв Уимблдон
Бокс21:28
"Теперь наша очередь": Тренер Дюбуа оценил его шансы в реванше с Усиком
Европа20:57
Арсенал договорился о переходе забивного форварда
Европа20:48
Списанный Манчестер Юнайтед вингер дал согласие на переход в Ювентус
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK