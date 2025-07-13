Зиннер взял реванш у Алькараса за поражение в финале Ролан Гаррос, выиграв Уимблдон

Итальянец справился с испанцем за 4 сета.

В рамках финала Уимблдона состоялось повторение финала Ролан Гаррос между Янником Зиннером и Карлосом Алькарасом.

В отличие от матча в Париже, Алькарас смог стартовать лучше, чем тогда, и выиграл первый сет со счетом 6:4.

Впрочем, дальше инициативу перехватил Янник. Во втором сете итальянец сравнял счет в матче, выиграв так же - 6:4.

Далее Зиннер вышел вперед в поединке, снова взяв партию со счетом 6:4.

В четвертом сете Алькарас пытался вернуться в игру, однако это закончилось ничем для испанца. Сет снова завершился со счетом 6:4, и снова в пользу Зиннера.

Напомним, что на Ролан Гаррос Карлос переиграл Янника в сумасшедшем пятисетовом противостоянии.

Янник Зиннер (Италия) - Карлос Алькарас (Испания) 3:1 (4:6, 6:4, 6:4, 6:4)

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