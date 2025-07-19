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Ястремская потерпела поражение в полуфинале турнира в Гамбурге

Французская соперница не пустила украинку в финал, обыграв в двух сетах.
Сегодня, 19:33       Автор: Игорь Мищук
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал грунтового турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.

В полуфинальном противостоянии, которое стало первой очной встречей спортсменок, украинка в двух сетах потерпела поражение от Лоис Буассон из Франции - 1:6, 6:7(5).

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Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту.

WTA 250 Гамбург, грунт
1/2 финала

Даяна Ястремская (Украина) - Лоис Буассон (Франция) 1:6, 6:7(5)

В финале турнира в Гамбурге Буассон поборется за трофей с венгерской теннисисткой Анной Бондар.

Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Даяна Ястремская Лоис Буассон

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