Ястремская потерпела поражение в полуфинале турнира в Гамбурге
Украинская теннисистка Даяна Ястремская не смогла пробиться в финал грунтового турнира WTA 250 в немецком Гамбурге.
В полуфинальном противостоянии, которое стало первой очной встречей спортсменок, украинка в двух сетах потерпела поражение от Лоис Буассон из Франции - 1:6, 6:7(5).
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Соперницы провели на корте 1 час и 31 минуту.
WTA 250 Гамбург, грунт
1/2 финала
Даяна Ястремская (Украина) - Лоис Буассон (Франция) 1:6, 6:7(5)
В финале турнира в Гамбурге Буассон поборется за трофей с венгерской теннисисткой Анной Бондар.
Ранее сообщалось, что Элина Свитолина и еще три украинки попали в основу US Open.
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