Надежда Киченок вышла в финал парного разряда турнира в Праге
Украинская теннисистка Надежда Киченок в тандеме с японкой Макото Ниномией вышла в финал парного разряда турнира WTA 250 в Праге.
В полуфинальном поединке украинско-японский дуэт в двух сетах одержал победу над британкой Эмили Апплтон и нидерландкой Изабель Хаверлаг.
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Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.
WTA 250. Прага, Чехия
Парный разряд, полуфинал
Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Эмили Апплтон/Изабель Хаверлаг (Великобритания/Нидерланды) 6:4, 6:4
В финале чешского турнира Киченок и Ниномия встретятся с местными теннисистками Луцией Гавличковой и Лаурой Самсон.
Отметим, что Киченок и Ниномия вторую неделю подряд будут бороться за титул - на прошлых выходных украинка и японка выиграли турнир WTA 250 в Гамбурге.
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