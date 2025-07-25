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Надежда Киченок вышла в финал парного разряда турнира в Праге

Украинка со своей японской напарницей вторую неделю подряд будет бороться за титул.
Сегодня, 18:15       Автор: Игорь Мищук
Надежда Киченок / Getty Images
Надежда Киченок / Getty Images

Украинская теннисистка Надежда Киченок в тандеме с японкой Макото Ниномией вышла в финал парного разряда турнира WTA 250 в Праге.

В полуфинальном поединке украинско-японский дуэт в двух сетах одержал победу над британкой Эмили Апплтон и нидерландкой Изабель Хаверлаг.

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Соперницы провели на корте 1 час 28 минут.

WTA 250. Прага, Чехия
Парный разряд, полуфинал

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Эмили Апплтон/Изабель Хаверлаг (Великобритания/Нидерланды) 6:4, 6:4

В финале чешского турнира Киченок и Ниномия встретятся с местными теннисистками Луцией Гавличковой и Лаурой Самсон.

Отметим, что Киченок и Ниномия вторую неделю подряд будут бороться за титул - на прошлых выходных украинка и японка выиграли турнир WTA 250 в Гамбурге

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Надежда Киченок Макото Ниномия

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