Надежда Киченок выиграла второй подряд турнир в парном разряде

Украинка с японкой Макото Ниномией одержала победу в финале соревнований в Праге.

Украинская теннисистка Надежда Киченок и японка Макото Ниномия стали победительницами парного разряда турнира WTA 250 в Праге.

В финальном поединке чешского турнира украинско-японский тандем одолел местных теннисисток Луцию Гавличкову и Лауру Самсон.

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Киченок и Ниномия неудачно провели первый сет, уступив 1:6, однако сумели отыграться во второй партии - 6:4. Судьбу трофей была определена на решающем тай-брейке, по ходу которого украинка и японка проигрывали 2-4, но сумели одержать итоговую победу 10-7.

Соперницы провели на корте 1 час и 24 минуты.

WTA 250. Прага, Чехия

Парный разряд, финал

Надежда Киченок/Макото Ниномия (Украина/Япония) - Луция Гавличкова/Лаура Самсон (Чехия) 1:6, 6:4, 10-7

Для украинской теннисистки этот титул стал 11-м в карьере в парном разряде на уровне WTA.

Напомним, что Киченок и Ниномия одержали победу на вторых подряд соревнованиях - на прошлых выходных украинка и японка выиграли турнир WTA 250 в Гамбурге.

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