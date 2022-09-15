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Федерер анонсировал завершение карьеры

Имменитый теннисист проведет свой последний турнир в возрасте 41 года.
Сегодня, 17:32
Роджер Федерер
Роджер Федерер
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Швейцарский легендарный теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры.

Последним турниром для него станет Кубок Лейвера на следующей неделе.

"Моей теннисной семье и не только. Из всех подарков, которые теннис дарил мне на протяжении многих лет, самым большим, без сомнения, были люди, которых я встречал на своем пути: мои друзья, мои соперники и, прежде всего, болельщики, благодаря которым этот вид спорта живет. Сегодня я хочу поделиться со всеми вами новостями.

Как многие из вас знают, последние три года я столкнулся с трудностями в виде травм и операций. Я много работал, чтобы вернуться к полноценной соревновательной форме. Но я также знаю возможности и пределы своего тела, и в последнее время его послание мне было ясным. Мне 41 год. За 24 года я сыграл более 1500 матчей. Теннис обошелся со мной более щедро, чем я когда-либо мог мечтать, и теперь я должен понять, когда пришло время завершить мою соревновательную карьеру

Кубок Лэйвера, который пройдет на следующей неделе в Лондоне, станет моим последним турниром ATP. В будущем я, конечно, буду играть в теннис, но только не на профессиональных турнирах.

Федерер отметил, что данное решение далось ему с горечью.

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"Это непростое решение, потому что я буду скучать по всему, что дал мне тур. Но в то же время есть много поводов для радости. Я считаю себя одним из самых удачливых людей на Земле. Мне был дан особый талант играть в теннис, и я делал это на таком уровне, который я никогда не мог себе представить, гораздо дольше, чем я когда-либо считал возможным".

Швейцарец также поблагодарил за поддержку свою семью.

"Я хотел бы особенно поблагодарить мою удивительную жену Мирку, которая пережила со мной каждую минуту. Она согревала меня перед финалами, смотрела бесчисленные матчи, даже находясь на восьмом месяце беременности, и терпела мои дурацкие выходки в дороге с моей командой на протяжении более 20 лет.

Я также хочу поблагодарить моих четырех замечательных детей за то, что они поддерживают меня, всегда стремятся исследовать новые места и создают прекрасные воспоминания на этом пути. Видеть, как моя семья болеет за меня с трибун, - это чувство я буду лелеять всегда", - написал Федерер

 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис Роджер Федерер
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