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Алькарас - самый молодой победитель US Open за последние 30 лет

Юный испанец обновил несколько теннисных рекордов.
Сегодня, 13:58
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images
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Финал US Open 2022 года прошел без главных фаворитов турнира: Рафаэль Надаль и многие другие не добрались даже до полуфинала, а Новак Джокович так и не получил разрешение на въезд в США из-за своего отказа от вакцинации.

В итоге в главном поединке соревнования сошлись Карлос Алькарас и Каспер Рууд. Сильнейшим оказался испанец, одолевший своего оппонента в четырех сетах.

Как отмечает The Athletic, Алькарас стал самым молодым победителем турнира со времен Пита Сампраса, победившего в далеком 1990-м году. При этом Карлос - первый тинейджер с 2005 года, который поднял над головой трофей US Open. До него это сделал его соотечественник Рафа Надаль.

Напомним, что для Карлоса Алькараса эта победа стала первой на турнире Большого шлема - ранее его лучшим достижением был четвертьфинал Ролан Гаррос этого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open ATP Карлос Алькарас
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