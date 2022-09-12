Алькарас - победитель мужской сетки US Open-2022
Испанский спортсмен вошел в историю тенниса.
В воскресенье, 11 сентября, состоялся финал мужской сетки Открытого чемпионата США, в котором принимали участие Каспер Рууд из Норвегии и Карлос Алькарас из Испании.
Победителем финала стал испанский спортсмен, который отдал норвежцу лишь один сет.
Финал, US Open
Мужчины
Каспер Рууд (Норвегия) - Карлос Алькарас (Испания) - 4:6, 6:2, 6:7 (1), 3:6
Матч продолжался 3 часа 20 минут. За это время Каспер совершил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 10.
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На счету представителя Испании 14 эйсов, три двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из 11.
Напомним, что Алькарас впервые выиграл Открытый чемпионат США.