iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська

Алькарас - победитель мужской сетки US Open-2022

Испанский спортсмен вошел в историю тенниса.
Сегодня, 07:15
Карлос Алькарас / Getty Images
Карлос Алькарас / Getty Images
0 0 0

В воскресенье, 11 сентября, состоялся финал мужской сетки Открытого чемпионата США, в котором принимали участие Каспер Рууд из Норвегии и Карлос Алькарас из Испании.

Победителем финала стал испанский спортсмен, который отдал норвежцу лишь один сет.

Финал, US Open
Мужчины
Каспер Рууд (Норвегия) - Карлос Алькарас (Испания) - 4:6, 6:2, 6:7 (1), 3:6

Матч продолжался 3 часа 20 минут. За это время Каспер совершил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал три брейк-поинта из 10.

Читай также: Швентек - победительница женской сетки US OPEN-2022

На счету представителя Испании 14 эйсов, три двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из 11.

Напомним, что Алькарас впервые выиграл Открытый чемпионат США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Открытый чемпионат США Каспер Рууд Карлос Алькарас
0 0 0

Статьи по теме

US OPEN-2022 (ATP): Алькарас выиграл турнир US OPEN-2022 (ATP): Алькарас выиграл турнир
Битва за трофей и звание первой ракетки мира: кто выиграет US OPEN-2022 у мужчин Битва за трофей и звание первой ракетки мира: кто выиграет US OPEN-2022 у мужчин
Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров
УПЛ: календарь и результаты матчей УПЛ: календарь и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
просмотров
Каземиро прибыл на тренировку Манчестер Юнайтед на новом Бентли
просмотров

Последние новости

Европа09:40
Экс-футболист сборной Англии попал в ужасное лобовое ДТП, в результате которого машину отбросило на 27 метров
Украина09:10
УПЛ: календарь и результаты матчей
Игровые08:55
Сборная Италии выиграла чемпионат мира по волейболу, обыграв в финале Польшу
Сборные08:30
Украина - Польша 86:94 Обзор матча чемпионата Европы по баскетболу
Бокс08:06
"Сделаю все для этого": Альварес назвал свою задачу на третий бой с Головкиным
Теннис07:42
US OPEN-2022 (ATP): Алькарас выиграл турнир
Европа07:36
Тухель сделал первое заявление после увольнения из Челси
Теннис07:15
Алькарас - победитель мужской сетки US Open-2022
Европа00:50
Ювентус - Салернитана 2:2 Видео голов и обзор матча чемпионата Италии
Сборные00:22
Евробаскет-2022: определились все четвертьфинальные пары чемпионата Европы
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK