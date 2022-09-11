Швентек - победительница женской сетки US OPEN-2022
В субботу, 10 сентября, состоялся финал женской сетки Открытого чемпионата США, в котором принимали участие первая ракетка мира из Польши Ига Швентек и пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер.
В первом сете польская спортсменка не оставила практически шансов сопернице, выиграв - 6:2.
Второй сет прошел в борьбе, а победителя определился только на тай-брейке, где сильнее вновь оказалась Швентек - 7:6 (5).
Финал, US Open
Женская сетка
Ига Швентек (Польша) - Онс Жабер (Тунис) - 6:2, 7:6 (5)
Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Ига совершила одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12.
На счету представительницы Туниса четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из девяти.
Напомним, что Швентек впервые выиграла Открытый чемпионат США.