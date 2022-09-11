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Швентек - победительница женской сетки US OPEN-2022

Польская спортсменка впервые выиграла Открытый чемпионат США.
Сегодня, 07:16
Ига Швентек / Getty Images
Ига Швентек / Getty Images
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В субботу, 10 сентября, состоялся финал женской сетки Открытого чемпионата США, в котором принимали участие первая ракетка мира из Польши Ига Швентек и пятая ракетка мира из Туниса Онс Жабер.

В первом сете польская спортсменка не оставила практически шансов сопернице, выиграв - 6:2.

Второй сет прошел в борьбе, а победителя определился только на тай-брейке, где сильнее вновь оказалась Швентек - 7:6 (5). 

Финал, US Open
Женская сетка
Ига Швентек (Польша) - Онс Жабер (Тунис) - 6:2, 7:6 (5)

Матч продолжался 1 час 51 минуту. За это время Ига совершила одну подачу навылет, допустили две двойные ошибки и реализовала пять брейк-поинтов из 12.

На счету представительницы Туниса четыре двойных ошибки и три реализованных брейк-поинта из девяти.

Напомним, что Швентек впервые выиграла Открытый чемпионат США.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: теннис US Open Открытый чемпионат США ига швентек Онс Жабер
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